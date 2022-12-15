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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:33

Во Владимирской области пока не видят причин для переноса новогодних каникул

Пока заболеваемость в регионе ниже, чем у соседей в ЦФО
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Светлана Болтунова

Светлана Болтунова

Фото: Виктория СУХОВА

Во Владимирской области число заболевших с каждым днем становится все больше. В департаменте образования мониторят ситуацию по заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 14 декабря на карантин закрыто два детских сада в Суздальском районе и три школы (две в Коврове и одна в Суздальском районе). Больше всего болеют дети в возрасте 4-9 лет.

- На сегодняшний день во Владимирской области ситуация лучше, чем в соседних регионах ЦФО. Поэтому пока причин для ранних новогодних каникул школьников нет. Но в случае нарастания заболеваемости мы готовы перейти на дистанционное обучение или объявить о начале новогодних каникул до праздников, - подчеркнула директор департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова.