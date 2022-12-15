В Селивановском районе в ДТП с двумя машинами пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 15.40 на 82 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас».

По предварительным данным, 40-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем «Хонда», двигаясь в сторону Владимира, допустила занос легковушки, в результате чего та выехала на встречную полосу, где врезалась в «Лэнд Ровер» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали сама женщина-водитель, ее 32-летняя пассажирка, а также 68-летняя пассажирка «Лэнд Ровера». Подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, прибывшее на место аварии, деблокировало одну из пострадавших. Все трое врачами «скорой помощи» были доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка. В ГИБДД настоятельно просят водителей в связи с погодными условиями быть бдительными, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и не допускать резкого маневрирования.