Во Владимирской области 15 декабря коронавирус диагностировали у 37 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

11 заболевших во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, 3 - в Александровском, по 2 случая в Муромском, Петушинском, Юрьев-Польском и Вязниковском районах, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Судогодском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 178061 случай заболевания (49444 сл. в г. Владимире, 19234 сл. в Муромском, 21036 сл. в Ковровском, 6335 сл. в Петушинском, 8600 сл. в Кольчугинском, 10925 сл. в Александровском, 7216 сл. в Юрьев-Польском, 15796 сл. в Гусь-Хрустальном, 1733 сл. в Судогодском, 3568 сл. в Собинском, 1952 сл. в г. Радужный, 5797 сл. в Киржачском, 4061 сл. в Камешковском, 3283 сл. в Гороховецком, 4554 сл. в Меленковском, 6018 сл. в Вязниковском, 6197 сл. в Суздальском, 2312 сл. в Селивановском).