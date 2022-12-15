Во Владимирской области не хватает трех тысяч медиков

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14 декабря прошла прямая линия с губернатором Александром Авдеевым. По традиции, жителей волновал вопрос, почему невозможно попасть к тому или иному специалисту. Кроме того, жительница Кольчугинского района, которая работает в местной больнице, пожаловалась, что размер ее оклада - всего 3300 рублей. Глава региона удивился и пообещал разобраться.

- Корень проблемы – в нехватке медработников. За этот год уволилось 390 врачей, поступило на работу 415 врачей. В регионе не хватает около тысячи врачей и две тысячи сотрудников среднего медицинского персонала, - отметил Александр Авдеев.

Губернатор считает, что ситуацию может исправить будущий владимирский филиал ПИМУ. В медицинском университете будет открыто 100 бюджетных мест на факультет «Лечебное дело».