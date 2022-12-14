Со снегопадом во владимирских дворах борются 831 дворник и 109 единиц техники

фото с сайта мэрии

В связи с продолжающимся снегопадом коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме, рапортует мэрия. За прошедшие сутки из города вывезено более 3800 метров кубометров снега (самосвалы выполнили свыше 190 рейсов). На противогололедную обработку израсходовано 602 кубометра песко-соляной смеси и 0,8 тонн бионорда.

С раннего утра 14 декабря 47 коммунальных машин выполняют механизированную патрульную расчистку от снега основных городских магистралей и тротуаров, и их обработку противогололедными материала для предотвращения образования снежного наката. 70 дворников расчищают остановки и лестницы.

Наряду со специалистами «ЦУГД» работают более 50 дворников и спецтехника трех районных МКУ «Благоустройство».

В усиленном режиме работают и 49 городских управляющих компаний. Снег во дворах 2236 многоквартирных домов сегодня расчищают 831 дворник с привлечением 109 единиц техники.

По вопросам качества уборки муниципальных территорий города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).