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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:21

Владимирская область получила 84,5 миллиона рублей федеральных дотаций

Деньги получат семь муниципалитетов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

Семь муниципалитетов области получат 84,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Это дотации за достижение показателей деятельности региональных органов исполнительной власти. Как говорится в постановлении, деньги должны быть потрачены на социально значимые проекты.

24,1 миллиона рублей получит Киржачский район. Лакинск - 18,8 миллиона рублей, Меленковский район — 18,2 миллиона рублей, Гороховецкий район — 16,2 миллиона рублей. Вязниковскому району выделено 4,1 миллиона рублей, Александрову - 1,5 миллиона и Гусь- Хрустальному - 1,49 миллиона.

Напомним, что в августе этого года дотации получили Владимир (120 миллионов) и Ковров (100 миллионов).