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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:05

Владимирская область отправила в Докучаевск книги и строительные материалы

А также посылки для военных
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото АВО

Фото АВО

Владимирская область продолжает оказывать помощь подшефному Докучаевску.

Туда были доставлены материалы для замены окон в домах и социальных объектах. Для книжного фонда города передано более 1500 тысяч книг, среди которых произведения русской классики, современных авторов и детская литература.

Региональное отделение “Российский Красный Крест” предоставило более 300 настольных пазлов для взрослых и для детей.

Для владимирских военных, находящихся на Донбассе, передали посылки с необходимыми вещами и продуктами.