Через станцию Александров-1 проследуют два дополнительных поезда

Фото: Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», 27 и 31 декабря из Ярославля в Москву и обратно назначены дополнительные поезда №273\274.

Так, из Ярославля поезд отправится вечером 27 декабря в 19.51, в 21.48 прибудет в Александров, где простоит две минуты, после чего отправится в столицу.

Из Москвы состав уедет 31 декабря в 02.00, прибудет на станцию Александров-1 в 03.40, и проследует на Ярославль.

Продажа билетов в настоящее время уже открыта.