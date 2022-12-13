Президент России принял участие в открытии второго участка М-12 во Владимирской области

Велопробег в преддверие открытия второго участка трассы во Владимирской области. Фото: ГК "Автодор".

Ранее ГК «Автодор» и администрация Владимирской области сообщали о том, что 13 декабря будет дан старт движению на участке М-12 протяженностью 58,2 километра. Он расположен от пересечения с трассой М-7 на 114 километре в Петушинском районе до деревни Столбищи Собинского района, где соединяется с ранее открытым «дублером» Южного обхода Владимира.

Водители теперь смогут за деньги объехать города Петушки и Лакинск, а также села Пекша, Ворша и деревню Колокша. На участке расположено 14 мостов и путепроводов, два скотопрогона и одна транспортная развязка.

Как сообщает официальный сайт Президента России, глава государства принял участие в церемонии открытия участка по видеосвязи.