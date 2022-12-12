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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:14

Администрация Владимира вновь попала в рейтинг высокой прозрачности закупок

Областной центр занял 14-е место
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

В Торгово-промышленной палате России прошла торжественная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок-2022». Независимый исследовательский центр дал оценку 86 муниципалитетам РФ.

В номинации «Муниципальные закупки» город Владимир удостоен рейтинга «Высокая прозрачность», заняв 14-е место из 19 муниципалитетов, включенных в данный рейтинг. Начальнику управления муниципального заказа мэрии Олегу Зяблову вручен соответствующий сертификат. Этого высокого показателя наш город добивается уже 10-й раз подряд.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводится с 2006 года. Для получения наиболее полной и объективной информации о закупочной деятельности собираются данные из официальных, открытых источников, включая официальный сайт госзакупок и анкетирования участников рейтинга с использованием полученной от них информации по форме федерального статистического наблюдения.