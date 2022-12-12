В Юрьев-Польском пять домов остались без присмотра управляющих компаний

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Юрьев-Польского района в ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства было установлено, что жильцы пяти многоквартирных домов, расположенных на улицах Краснооктябрьская, Чехова, Шибанкова и в переулке Николаева не выбрали форму управления.

Таким образом, дома некому обслуживать, и обязанность по выбору управляющей компании ложится на власти района. Однако администрация Юрьев-Польского района конкурсов на выбор организаций не проводила.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Юрьев-Польский районный суд, потребовав от муниципальных властей устранить данное нарушение.

Заявление находится на рассмотрении.