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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:55

В Юрьев-Польском пять домов остались без присмотра управляющих компаний

Между тем, администрация не назначила им обслуживающие организации
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Юрьев-Польского района в ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства было установлено, что жильцы пяти многоквартирных домов, расположенных на улицах Краснооктябрьская, Чехова, Шибанкова и в переулке Николаева не выбрали форму управления.

Таким образом, дома некому обслуживать, и обязанность по выбору управляющей компании ложится на власти района. Однако администрация Юрьев-Польского района конкурсов на выбор организаций не проводила.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Юрьев-Польский районный суд, потребовав от муниципальных властей устранить данное нарушение.

Заявление находится на рассмотрении.