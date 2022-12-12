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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:06

На станцию Владимир 13 января приедет поезд Деда Мороза

Состав будет курсировать по всем железным дорогам страны
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России еще 22 октября. Фактические поезд стал передвижной резиденцией главного новогоднего персонажа, которая состоит из 19 вагонов, включая салон-приемную, вагон-сцену, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов и многое другое. А везет состав паровоз, украшенный гирляндами.

Поезд проедет 33 тысячи километров по железным дорогам страны. Приедет он и во Владимирскую область. 13 января состав Деда Мороза прибудет в Ковров и Владимир. Посетителей ожидает развлекательная программа.

Более подробную информацию о расписании и работе состава можно найти на специальном сайте поезда Деда Мороза.