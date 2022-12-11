В Коврове открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине Сергея Харламова

Фото администрации Коврова

9 декабря в ковровской школе №11 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, гвардии старшем сержанте Сергее Харламове. Он геройски погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Сергей Харламов родился в Коврове. Отслужив в рядах вооруженных сил, Сергей решил связать свою жизнь с армией. Он обучал солдат вождению БМП-3. В марте 2022 года Сергей добровольцем отправился в зону СВО. Дома остались жена и трое маленьких сыновей.

Смертельное ранение гвардии старший сержант Сергей Харламов получил в ходе выполнения боевого задания. 16 марта Харламов с Александром Дудоровым в составе воинского подразделения вступил в неравный бой с превосходящими силами противника в районе села Каменка Харьковской области. При начавшемся минометном обстреле они заняли удобные огневые позиции для прикрытия личного состава группы. Благодаря их самоотверженным действиям были спасены жизни военнослужащих.

Указом президента РФ за самоотверженность, мужество, отвагу, а также смелые и решительные действия, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старший сержант Сергей Харламов и гвардии старший сержант Александр Дудоров награждены орденом Мужества (посмертно).