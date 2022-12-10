Во владимирском планетарии на выставке-презентации показывают снимки, сделанные телескопом Хаббла

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Во владимирском планетарии (улица Большая Московская, 66-а) начала работать выставка-презентация. В администрации города Владимира сообщают, что она выполнена в новом формате, так как информацию со стендов теперь дополнительно украшают видеорядом с большого телеэкрана, который демонстрирует видеоматериалы по теме.

Теперь все выставки в планетарии будут работать в таком формате. Их обещают приурочивать к разным знаменательным историческим датам нашей страны, биографическим материалам о покорителях космоса, истории космодрома Байконур, интересным явлениям природы и многому другому.

В данный момент работает выставка-презентация «Удивительная красота далекого космоса». Она посвящена уникальным фотографиям, которые сделаны с помощью космического телескопа Хаббла. На телевизоре демонстрируются красочные анимированные фотографии галактик, туманностей и других космических объектов. Владимирскому планетарию фотографии предоставлены Европейским космическим агентством.