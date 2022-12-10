Во Владимире в День Героя Отечества посмертно наградили орденом мужества владимирцев

Фото АВО.

9 декабря во Владимире в рамках празднования Дня Героев Отечества отметили владимирцев, которые отдали свою жизнь, выполняя долг во время спецоперации на Украине.

Ордена Мужества посмертно были удостоены трое участников специальной военной операции. Награды принимали родные героев. Вот что сообщают о них в администрации Владимирской области:

"Алексей Ухачёв из Владимира с детства мечтал стать офицером, как отец и дед. С первых дней СВО подразделение под его руководством участвовало в боях. Он проявил себя смелым и мужественным командиром, совершил несколько подвигов. Его жизнь оборвалась в 35 лет...

Александр Порфиров из Вязниковского района после срочной службы остался служить по контракту. А в августе 2022 года стал добровольцем СВО. Ему было 25 лет...

Егор Шуваев тоже из Вязников. В специальной военной операции был задействован с самого начала. Егор навсегда останется 28-летним..."

Память павших воинов почтили минутой молчания.