В Петушинском районе участок сельхозземли незаконно приписали к деревне

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района установило, что местная жительница приобрела участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 0,85 гектара на урочише Тресново-1, чтобы вести личное подсобное хозяйство.

Однако в ходе выполнения кадастровых работ эту землю без законных оснований отнесли к деревне Богдарня, которая находится в 6 километрах от урочища. Соответственно, назначение земли изменилось на землю в населенном пункте, что является более привлекательным для ведения хозяйства.

Кадастровую работу провела организация, единственным учредителем которого оказалась сама хозяйка участка, а генеральным директором — ее муж.

После этого в региональное Управление Росреестра были поданы ложные сведения о расположении и категории участка земли, и зарегистрировано право собственности. Тем самым Петушинскому району был причинен ущерб на 2,1 миллиона рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию Петушинского района, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследование находится на контроле надзорного ведомства.