14 декабря Александр Авдеев проведет прямую линию

фото со страницы Александра Авдеева

14 декабря в 19 часов губернатор Владимирской области Александр Авдеев вновь проведет прямую линию на телеканале «Губерния 33». В прямом эфире глава региона будет отвечать на вопросы жителей Владимирской области.

Свои вопросы жители региона могут оставлять в социальных сетях телеканала и областной администрации, а также по телефону: 8 (4922) 32-43-22 во время прямого эфира.

Прямой эфир будет доступен и в социальных сетях «Губернии 33», а также в официальных аккаунтах администрации Владимирской области.

Напомним, что последний раз прямая линия проходила 6 сентября, а пресс-конференция - 29 ноября.