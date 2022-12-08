Во Владимире пять пешеходных переходов оборудуют ночной подсветкой

фото с сайта городской администрации

Во Владимире продолжаются работы по оборудованию пешеходных переходов дополнительной светодиодной подсветкой и дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход».

Ранее в этом году мэрия установила соответствующее оборудование на 12 пешеходных переходах. В течение ближайших дней аналогичные работы завершатся еще на 5 пешеходных переходах.

Так, уже смонтирована современная светодиодная подсветка пешеходных переходов на улице Мира, в районе дома № 25. Специалисты монтируют светильники и дублирующие дорожные знаки на Г-образные опоры, установленные на разделительной полосе автомобильной дороги.

В ближайшее время дополнительной подсветкой и дублирующими дорожными знаками будут оборудованы пешеходные переходы по адресам: ул. Мира, в районе дома № 31, ул. Батурина, 28-а (рынок «Ополье»); перекресток ул. Мира и ул. Фейгина; ул. Чайковского, 40.

Подсветку всех пешеходных переходов подключат к сети уличного освещения.