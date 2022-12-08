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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:58

Владимирская областная больница оказалась должна подрядчикам 39 миллионов рублей

Нарушение было обнаружено в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенного прокуратурой города Владимира проверки было установлено, что Областная клиническая больница заключила госконтракты с 82 предпринимателями. Контракты касались самых разных направлений, включая поставку лекарств и расходных материалов, услуги связи, обслуживание системы вентиляции, лифтов и другое.

Однако предприниматели не смогли получить вовремя деньги, в результате чего перед ними образовался долг в 39 миллионов рублей.

По результатам проверки главврачу ОКБ внесено представление, которое было рассмотрено и признано обоснованным.

В результате все подрядчики полностью получили причитающиеся суммы и задолженность, таким образом, была погашена.

Также в отношении ответственного сотрудника ОКБ возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения срока оплаты работ при осуществлении госзакупок.