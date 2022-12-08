Во Владимирской области 8 декабря коронавирус диагностирован у 36 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 декабря лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, по 5 - в Муромском и Ковровском районах, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Александровском, по 2 заболевших - в Камешковском и Селивановском районах, по 1 случаю - в Петушинском, Кольчугинском, Киржачском, Вязниковском и Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177843 случая заболевания (49388 сл. в г. Владимире, 19214 сл. в Муромском, 21004 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8593 сл. в Кольчугинском, 10915 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15765 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3564 сл. в Собинском, 1948 сл. в г. Радужный, 5790 сл. в Киржачском, 4050 сл. в Камешковском, 3278 сл. в Гороховецком, 4550 сл. в Меленковском, 6012 сл. в Вязниковском, 6189 сл. в Суздальском, 2308 сл. в Селивановском).