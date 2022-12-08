В Гусь-Хрустальном простились с военнослужащим, погибшим в СВО

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Администрация города Гусь-Хрустальный в своем телеграм-канале сообщила о гибели военнослужащего из этого города в ходе специальной военной операции на Украине.

"В результате военных действий, при выполнении задач в ходе спецоперации, погиб наш земляк Даниил Сергеевич Фёдоров 1998 года рождения. Даниил окончил школу № 15 в Гусь-Хрустальном, был достойным гражданином, патриотом Родины, отважным защитником, заботливым сыном, любящим супругом и отцом", написали представители власти.

Также в администрации уточнили, что военнослужащего представили к государственной награде посмертно. Соболезнования родным и близким выразили не только представители администрации города Гусь-Хрустальный, но и администрация Владимирской области, губернатор Александр Авдеев, военный комиссариат г.Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных сил РФ.