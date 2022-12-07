Во Владимирской области 7 декабря коронавирус подтвержден у 32 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 декабря лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Ковровском и Петушинском районах, по 2 - в Муромском, Кольчугинском, Александровском, Киржачском и Гороховецком районах, по 1 заболевшему - в Собинском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177807 случаев заболевания (49379 сл. в г. Владимире, 19209 сл. в Муромском, 20999 сл. в Ковровском, 6332 сл. в Петушинском, 8592 сл. в Кольчугинском, 10912 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15761 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3564 сл. в Собинском, 1947 сл. в г. Радужный, 5789 сл. в Киржачском, 4048 сл. в Камешковском, 3278 сл. в Гороховецком, 4550 сл. в Меленковском, 6011 сл. в Вязниковском, 6188 сл. в Суздальском, 2306 сл. в Селивановском).