Во Владимирской области дефицит врачей составляет 1000 специалистов

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как сообщил в ходе пресс-конференции директор регионального департамента здравоохранения Артем Осипов, по данным 2021 года во Владимирской области число врачей составляло 27,7 человека на 10 тысяч населения. Для примера, в Москве такой показатель составляет 46,7, в Ивановской области 36,4, а в Рязанской области и вовсе 41,4. Хуже нас из сравнительно близкого окружения только Псковская область, где на 10 тысяч населения приходится 26 докторов.

Артем Осипов констатировал, что вынужден каждый день отправлять в медицинские вузы документы, свидетельствующие о том, что ординаторы-целевики покинули систему здравоохранения Владимирской области.

- По лечебному делу уехали практически все, - резюмировал Осипов и добавил, что дело тут не только в условиях труда, но и в социальных условиях, которые в регионе необходимо создавать и улучшать. В том числе, по мнению главы облздрава, виноваты журналисты, так как в новостях «нет позитива».

Особенно остро нуждаются во врачах Ковров и Александров. Причем в последнем нехватка обусловлена открытием на будущий год регионального сосудистого центра, куда потребуются специалисты. А вот Владимир и Муром Артем Осипов похвалил, назвав Муром образцом по созданию врачебных коллективов. Всего же, говоря сухим языком, Владимирской области не хватает 1000 врачей, чтобы «закрыть» самые насущные нужды.