Во Владимирской области железнодорожники уложили «бархатные» пути

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 2022 году специалистами в ходе путеремонтной кампании на линиях ГЖД уложили 384 километра так называемого «бархатного» пути — бесстыковых рельс, по которым поезда проходят практически без шума.

При этом наиболее масштабные работы были проведены, в том числе, на участках между Вязниками и Гороховцом, а также на перегоне Ундол — Колокша».

Кроме того, на ремонтируемых участках были заменены стрелочные переводы и многие другие работы.