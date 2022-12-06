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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:36

Во Владимирской области железнодорожники уложили «бархатные» пути

Еще два участка с бесстыковыми рельсами появились на территории региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 2022 году специалистами в ходе путеремонтной кампании на линиях ГЖД уложили 384 километра так называемого «бархатного» пути — бесстыковых рельс, по которым поезда проходят практически без шума.

При этом наиболее масштабные работы были проведены, в том числе, на участках между Вязниками и Гороховцом, а также на перегоне Ундол — Колокша».

Кроме того, на ремонтируемых участках были заменены стрелочные переводы и многие другие работы.