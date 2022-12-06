После вмешательства прокуратуры у дома в Юрьевце капитально отремонтируют крышу

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Владимира провела проверку по обращению жителей, проживающих в микрорайоне Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 113, о ненадлежащем состоянии общего имущества, в том числе, крыши многоквартирного дома.

В ходе проверки установлено, что дом включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов со сроком проведения капитального ремонта кровли 2021-2023 годы. Но указанные работы не проведены.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения: по периметру дома и над 1-м подъездом есть повреждения шифера, в помещении чердака и над крышей дома в кирпичной кладке оголовков вентиляционных каналов есть сколы, в квартире № 8 в жилой комнате на обоях потолка - сухие следы протечек.

Жильцы платят за капремонт, взносы составили более 460 тысяч рублей (97,7% от начисленных). Однако, капремонт кровли не был включен в краткосрочный план программы на 2020-2022 и 2023-2025 годы.

Прокуратурой города в адрес администрации Владимира внесено представление, по результатам рассмотрения которого многоквартирный дом был включен в краткосрочный план по капремонту.