Имбирные сухари "Владимирский централ" признали лучшим сувениром на всероссийском конкурсе

фото из группы "Дом-музея пряника"

2-4 декабря в Кирове состоялся финал Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" на который в этом году было подано 2609 заявок из 72 регионов страны. В финал вышли 688 конкурсных позиций.

«Пряничные» сувениры владимирского "Дома-музея пряника" удостоились самых высших наград в разных номинациях. Гран-при получили две позиции: набор «Пекарь-декоратор» и набор «Пряничная раскраска и магнит с изображением пряничных героев Павлика и Полины»

Первое место взяли две позиции: набор «Владимирский централ» с имбирными сухарями и магнитом, а также линейка сувениров с авторскими иллюстрациями.

Второе место у следующих позиций: леденец на палочке «Золотые ворота», сувенирный магазин «Дом-Музей Пряника».