Во Владимире завод «Владалко» официально признан банкротом

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Согласно решению суда, инициатива признать известный в регионе и за его пределами ликеро-водочный завод банкротом принадлежит собранию кредиторов, которое и обратилось в арбитраж. Всему виной долги на сотни миллионов рублей, образовавшиеся у предприятия в последние годы.

В частности, суд установил, что в общей сумме долг «Владалко» перед кредиторами равен 276 миллионам 503 тысячам 785 рублям. При этом залогом обеспечено лишь 113 миллионов 308 тысяч 609 рублей.

Суд не усмотрел признаков преднамеренного банкротства, вместе с тем, региональное УФНС также предоставило письменные пояснения о целесообразности признания «Владалко» банкротом.

Из материалов дела следует, что на предприятии сложилась кризисная ситуация, «обусловленная как объективными, так и субъективными причинами», однако имущества завода достаточно, чтобы покрыть его долги.

В связи с этим Арбитражный суд Владимирской области признал завод «Владалко» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 мая 2023 года.