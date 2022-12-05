В Коврове хозяина наркопритона отправили в колонию строгого режима

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом по которому проходил местный житель. Он обвинялся в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков, а также в незаконном сбыте запрещенных веществ в значительном размере.

Суд установил, что мужчина сам употреблял дезоморфин, и свою квартиру превратил в притон, куда приходили наркоманы, приносили ингредиенты, и кустарным способом готовили этот наркотик, после чего тут же его и употребляли.

Кроме того, хозяин притона продал партию дезоморфина человеку, участвовавшему в проверочной закупке.

Сам ковровчанин свою вину признал. Суд приговорил его к лишению свободы, отправив в колонию строгого режима на 6 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.