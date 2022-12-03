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НовостиОбщество3 декабря 2022 10:51

В Коврове ветеран Великой Отечественной войны отметил 97-летие

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

В Коврове местные полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Дюдина с 97-летием, сообщает пресс-служба областной полиции.

В гости к старшему лейтенанту милиции в запасе пришли заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Ковровский», начальник отдела по работе с личным составом майор полиции Евгений Кузнецов и председатель совета ветеранов районного отдела полиции подполковник милиции в запасе Александр Гаров.

97 лет ветерану исполнилось 2 декабря. Офицеры поблагодарили Николая Ивановича за героизм в военные годы, доблесть и отвагу на службе, вручили поздравительные письма и подарки, а также пожелали Николаю Ивановичу Дюдину крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.