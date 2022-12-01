Дом на улице 1-й Пионерской введен в эксплуатацию спустя 4 года после начала строительства

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Проблемный дом на улице 1-й Пионерской,который строится уже больше четырех лет, кажется, наконец-то, можно считать практически готовым. Во всяком случае, 24 ноября Госстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. В настоящее время многоквартирный дом введён в эксплуатацию.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, они внимательно следят за процессом передачи квартир дольщикам, так как дом №82 считается проблемным. Его не могли ввести в строй более 4 лет, из-за чего 128 участников долевого строительства не могли въехать в свои квартиры.

"Первоначальные сроки ввода объекта в эксплуатацию, установленные договорами долевого участия, неоднократно продлевались, в связи с чем, прокуратурой области указанный объект был поставлен на контроль, организовано постоянное надзорное сопровождение деятельности застройщика", сообщили в прокуратуре.

По материалам проверки прокуратуры города Владимира в отношении бывшего руководителя ООО СЗ «СтройКом» возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).