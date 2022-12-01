На Южном обходе Владимира остановилось разрушение моста через Клязьму

Фото: ФКУ УПрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», благодаря введению реверсивного движения и ограничению движения транспорта массой свыше 3,5 тонн удалось остановить разрушение конструкций моста через Клязьму, расположенного на 183 километре трассы М-7 «Волга» на Южном обходе Владимира. Связано это с тем, что нагрузка на конструкции существенно снизилась.

Специалисты объяснили, что в ходе комиссионного осмотра в октябре было обнаружено, что на внутренней стороне одной из железобетонных плит произошло разрушение бетона с оголением арматуры каркаса. Если нагрузка была бы прежней, это могло бы привести к прогибу балки. Также были обнаружены трещины и сколы бетона в ригелях и в теле опор и повреждения мостового полотна. Именно поэтому было решение ограничить движение транспорта.

Ранее дорожники уведомили, что специалисты проводят обследование моста с тем, чтобы уточнить, какие именно работы по ремонту предстоит выполнить. Конкретных сроков реконструкции до настоящего времени не называется.

Напомним — грузовым машинам проезд через мост на 183 километре М-7 сейчас запрещен. Объехать участок можно через Собинку, либо через трассу Р-132 «Золотое кольцо» с выездом на Южный обход со стороны Камешковского района. Также можно проехать через участок платной трассы М-12, который фактически стал дублером Южного обхода.