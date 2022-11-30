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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 12:01

В Гороховце женщина обманула администрацию ради получения выплаты

Она предоставила ложные сведения об устройстве на работу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства задержали 31-летнюю жительницу Гороховецкого района, которая подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, с марта 2019 по август 2020 года девушка предоставила в администрацию Гороховецкого района ложные данные о том, что устроилась на работу на сельхозпредприятие. Сделано это было для получения выплаты в 850 тысяч рублей по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий.

Деньги женщина получила, но на самом деле в агрокомплексе она не работала. На днях по данному факту по материалам ФСБ следователи полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.