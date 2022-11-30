Александр Авдеев о выборах мэра Владимира: "Дмитрий Наумов был основным кандидатом"

скрин с трансляции заседания горсовета

29 ноября на пресс-конференции губернатора был задан вопрос о выборах мэра Владимира, ход которых был крайне неоднозначным.

Напомним, что в последний день подачи заявления на конкурс в мэрии появился вице-губернатор Дмитрий Лызлов, который спустя некоторое время снял свою кандидатуру, также как и заместитель спикера ЗС Роман Кавинов. Стало ясно, что основным претендентом становится Дмитрий Наумов. Так и вышло. Депутаты горсовета проголосовали за него единогласно.

- Дмитрий Викторович Наумов был основным кандидатом. Роман Валерьевич Кавинов согласился по моей просьбе составить ему конкуренцию. Всё, поверьте, шло запланировано. Для чего это нужно было сделать? Оставлю за скобками, - отметил Александр Авдеев. - По поводу того, справится Наумов или не справится, примерно такой же вопрос задавали мне в прошлом году: "А Президент гарантирует, что Авдеев справится или не справится?" Президент в праве доверить, а оценивать, справится или не справится, будут люди. У Наумова есть весь набор необходимых навыков и опыт для того, чтобы работать в масштабах города Владимира.