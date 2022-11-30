Александр Авдеев прокомментировал тему льготных лекарств во Владимирской области

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе пресс-конференции 29 ноября коснулся темы обеспечения льготников бесплатными лекарствами. И по его словам проблемы прошлых лет практически решены. В частности, очень помогла областная прокуратура.

"Я благодарен прокуратуре. Благодаря им, мы смогли узнавать о тех историях, до которых не добирались сами. Благодаря их вмешательству, несколько человек в департаменте здравоохранения поменяли место работы. Но тут стоит отметить, что большая часть проблем возникла в 2020-2021 годах. И весь 2022 год мы переваривали только их", - сообщил Александр Авдеев.

Теперь из оставшихся проблем, по мнению главы региона, остается лишь областной аптечный склад, который не удобен и требует расширения. А также есть ряд недоработок в информационных потоках, когда врачи не заглядывают в систему и не видят, какие препараты есть на складе, а каких нет, и им стоит подыскать равнозначную замену.