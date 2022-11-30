Во Владимирской области 30 ноября коронавирус диагностирован у 25 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 30 ноября лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 случая - в Муромском, Ковровском, Петушинском, Суздальском и Селивановском районах, по 1 заболевшему - в Александровском, Судогодском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177600 случаев заболевания (49336 сл. в г. Владимире, 19197 сл. в Муромском, 20970 сл. в Ковровском, 6324 сл. в Петушинском, 8585 сл. в Кольчугинском, 10899 сл. в Александровском, 7207 сл. в Юрьев-Польском, 15729 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3559 сл. в Собинском, 1942 сл. в г. Радужный, 5780 сл. в Киржачском, 4042 сл. в Камешковском, 3270 сл. в Гороховецком, 4545 сл. в Меленковском, 6006 сл. в Вязниковском, 6178 сл. в Суздальском, 2299 сл. в Селивановском).