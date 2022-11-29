Художники смогут бесплатно посещать ВСМЗ

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Директор ВСМЗ Екатерина Проничева подписала приказ об утверждении прейскурантов цен на услуги учреждения. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Из прайс-листа убрали категорию «иностранные граждане» -теперь стоимость билетов будет одинакова как для жителей страны, так и для гостей из-за рубежа. Расширился и список льготных категорий. По сниженным ценам музей смогут посещать учащиеся и студенты старше 14 лет, а также обладатели Пушкинской карты. Особые условия музей предложил профессиональным художникам и студентам профильных учебных учреждений. Для них бесплатными стали ключевые экспозиции МЦ «Палаты», а также билеты на территорию музейных объектов в Суздале.

По новым правилам многодетные семьи могут совершать бесплатные визиты в музеи каждую субботу, а не один раз в месяц. А еще в прайс-лист вернули существовавший ранее единый билет с правом фотосъемки для посещения в день бракосочетания и знаменательных дат.