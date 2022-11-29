Во Владимире пройдет пресс-конференция губернатора Александра Авдеева

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29 ноября в 13 часов начнется пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Она состоится в областной научной библиотеке. По традиции, пообщаться с главой региона приедут журналисты со всех районов.

Общение со СМИ будет посвящено подведению итогов социально-экономического развития региона. Прошлая пресс-конференция состоялась 30 мая, когда Александр Авдеев работал с приставкой врио. После этого он организовывал несколько прямых линий. А после победы на выборах 12 сентября провел брифинг.

Прямой эфир можно будет посмотреть: на сайте областной администрации, в эфире, на сайте телеканала «Губерния-33» и в её сетевых ресурсах в ВК, ОК, Рутуб и Ютуб.