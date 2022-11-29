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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:27

В Ковровском районе подрядчики просрочили сдачу двух ФАПов

Возбуждены дела об административном правонарушении
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента здравоохранения

фото департамента здравоохранения

Прокуратура проверила реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Было установлено, что между Ковровской районной больницей и компанией "Пегас" было заключено два контракта на поставку и монтаж модульных зданий фельдшерско–акушерских пунктов в деревне Ручей и поселке Крестниково. Общая стоимость контактов превысила 11,5 миллионов рублей.

Сроки исполнения обязательств подрядчиком были нарушены фактически на 2 месяца. Соглашения о продлении сроков договоров не заключались.

По результатам проверки руководителю учреждения внесено представление, в отношении него прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ".

Сейчас условия контракта подрядчиком исполнены в полном объёме.