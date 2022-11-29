В Ковровском районе подрядчики просрочили сдачу двух ФАПов

фото департамента здравоохранения

Прокуратура проверила реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Было установлено, что между Ковровской районной больницей и компанией "Пегас" было заключено два контракта на поставку и монтаж модульных зданий фельдшерско–акушерских пунктов в деревне Ручей и поселке Крестниково. Общая стоимость контактов превысила 11,5 миллионов рублей.

Сроки исполнения обязательств подрядчиком были нарушены фактически на 2 месяца. Соглашения о продлении сроков договоров не заключались.

По результатам проверки руководителю учреждения внесено представление, в отношении него прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ".

Сейчас условия контракта подрядчиком исполнены в полном объёме.