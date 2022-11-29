"Шередарь" построит еще один реабилитационный центр во Владимирской области

фото предоставлено фондом "Шередарь"

Благотворительный фонд "Шередарь" - первая в России некоммерческая организация, которая занимается психосоциальной реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания, и их семей.

Реабилитационный центр успешно работает в Петушинском районе. За 10 лет там прошло 36 реабилитационных программ для детей и подростков. В поддержке нуждаются и семьи переболевших ребят, поэтому для них организуются дополнительные смены.

В планах - строительство ещё одного реабилитационного центра — по соседству с первым, который фонд планирует реализовать при поддержке общества и благотворителей. Центр будет рассчитан на 60 детей и столько же воспитателей и волонтеров.

В живописном месте рядом с речкой «Шередарь» вырастут шесть отрядных домиков, кафе и многофункциональный центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс и дом волонтеров, спортивные и игровые площадки. Центр будет круглогодичным и, что важно, бесплатным для его гостей. Проект полностью благотворительный.

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