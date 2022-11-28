Во Владимире обнаружено несколько участков с поврежденными дорогами

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством областного центра проверки было установлено, что дорожное полотно на улице Суздальская от улицы Луначарского до улицы Каманина имеет выбоины и прочие повреждения, размеры которых превышают допустимые значения.

Похожие дефекты обнаружены на автомобильных дорогах «М-7 «Волга» - Энергетик — Семеновское», а также на улице 1-я Пионерская от дома 67 до дома 80, и на улице Карла Маркса.

Ранее по данному факту заместителю главы горадминистрации было внесено представление, которое было рассмотрено, но нарушения не устранены. В связи с этим прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд, потребовав от городского Управления ЖКХ привести дороги в порядок. Суд иск удовлетворил. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.