Во Владимире 18-летний водитель врезался в памятник у Золотых ворот

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27 ноября около 20.30 на улице Большая Московская во Владимире произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», не имеющий водительского удостоверения, не уступил дорогу автомобилю Nissan и столкнулся с ним. После этого "ВАЗ" врезался в памятник Лебедеву-Полянскому, который стоит у филфака.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. По состоянию на 10 часов 28 ноября информация о пострадавших не поступала.

В отношении водителя «ВАЗ 2104» составлены протоколы об административных правонарушениях.