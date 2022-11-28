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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 7:42

Во Владимире 18-летний водитель врезался в памятник у Золотых ворот

В ГИБДД прокомментировали резонансное ДТП в центре города
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин видео из группы Типичный Владимир

скрин видео из группы Типичный Владимир

27 ноября около 20.30 на улице Большая Московская во Владимире произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», не имеющий водительского удостоверения, не уступил дорогу автомобилю Nissan и столкнулся с ним. После этого "ВАЗ" врезался в памятник Лебедеву-Полянскому, который стоит у филфака.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. По состоянию на 10 часов 28 ноября информация о пострадавших не поступала.

В отношении водителя «ВАЗ 2104» составлены протоколы об административных правонарушениях.