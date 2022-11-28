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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:14

15 владимирских бойцов находятся в украинском плену

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Александр КОЦ

Глава региона Александр Авдеев в своих социальных сетях сообщил, что 15 бойцов из Владимирской области попали в плен к украинцам. Сейчас делается все возможное, что вернуть их домой. Несколько человек уже вызволили из неволи, и они уже возвращаются на Родину.

- На сегодня нам известно о 15 пленных из Владимирской области. Находимся по этому поводу в постоянном контакте с Минобороны РФ и Уполномоченным по правам человека Татьяной Николаевной Москальковой. Несколько человек нам уже удалось вернуть. Работаем дальше. Боремся за возвращение каждого, - подчеркнул Авдеев.