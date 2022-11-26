Во Владимире ликвидирован крупный пожар на складе в поселке РТС

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.55 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о возгорании в складском помещении, расположенном в доме №13 «б» поселка РТС.

На место ЧП был направлен 21 сотрудник МЧС на восьми пожарных машинах. К моменту приезда первых подразделений горела треть склада. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, не дав огню разойтись по всему строению, и ликвидировать пламя на площади 120 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.