Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 ноября 2022 10:40

Во Владимире ликвидирован крупный пожар на складе в поселке РТС

Происшествие случилось в девятом часу утра 26 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.55 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о возгорании в складском помещении, расположенном в доме №13 «б» поселка РТС.

На место ЧП был направлен 21 сотрудник МЧС на восьми пожарных машинах. К моменту приезда первых подразделений горела треть склада. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, не дав огню разойтись по всему строению, и ликвидировать пламя на площади 120 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.