Во Владимирской области зафиксирован новый очаг бешенства

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по информации, предоставленной областным департаментом ветеринарии, на территории региона за минувшую неделю был зарегистрирован один очаг бешенства.

Находится он в поселке Новки Камешковского района, где специалисты обнаружили бешенство у бездомной собаки.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отмечают, что ситуация по бешенству во Владимирской области остается напряженной, и рост очагов может привести к инфицированию как домашних и сельскохозяйственных животных, так и человека.