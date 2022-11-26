Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 7:20

Во Владимирской области зафиксирован новый очаг бешенства

Его обнаружили на территории Камешковского района
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по информации, предоставленной областным департаментом ветеринарии, на территории региона за минувшую неделю был зарегистрирован один очаг бешенства.

Находится он в поселке Новки Камешковского района, где специалисты обнаружили бешенство у бездомной собаки.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отмечают, что ситуация по бешенству во Владимирской области остается напряженной, и рост очагов может привести к инфицированию как домашних и сельскохозяйственных животных, так и человека.