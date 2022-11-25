Во Владимире инвалид не смог получить бесплатное лекарство

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что житель Владимира является инвалидом и страдает онкозаболеванием. Врачи рекомендовали ему постоянный прием «кабозантиниба» - дорогого лекарства, которое мужчина должен получать бесплатно.

Однако, будучи федеральным льготником, бесплатно препарат он получить не смог, так как облздрав соответствующих мер не принял.

Поэтому прокуратура города Владимира по результатам проверки обратилась с иском в Октябрьский районный суд, потребовав обеспечить инвалида требуемым лекарством, а также взыскать в его пользу моральный вред.

Иск прокурора удовлетворен. Решение суда в законную силу не вступило.

Фактическое исполнение решения контролируется городской прокуратурой.