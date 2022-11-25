Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 14:05

Во Владимире инвалид не смог получить бесплатное лекарство

В результате он вынужден был обратиться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что житель Владимира является инвалидом и страдает онкозаболеванием. Врачи рекомендовали ему постоянный прием «кабозантиниба» - дорогого лекарства, которое мужчина должен получать бесплатно.

Однако, будучи федеральным льготником, бесплатно препарат он получить не смог, так как облздрав соответствующих мер не принял.

Поэтому прокуратура города Владимира по результатам проверки обратилась с иском в Октябрьский районный суд, потребовав обеспечить инвалида требуемым лекарством, а также взыскать в его пользу моральный вред.

Иск прокурора удовлетворен. Решение суда в законную силу не вступило.

Фактическое исполнение решения контролируется городской прокуратурой.