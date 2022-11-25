Владимирскому роддому №2 исполнилось 65 лет

. Фото: Виктория СУХОВА

25 ноября родильному дому №2 города Владимира исполнилось 65 лет.

Его строительство началось в 1956 году. Через год он принял первых рожениц. В 1965-м выстроили корпус гинекологического отделения на 40 коек. Чуть позже в нём развернули обсервационное отделение. В 1967 году количество акушерских коек выросло до 60. Открылась женская консультация. В 1979 году после капремонта и реконструкции родильный дом №2 стал многофункциональным учреждением здравоохранения с тремя родильными залами и предродовыми палатами. Открылось отделение недоношенных детей. В 1989 году в Юго-Западном районе Владимира свои двери распахнула женская консультация №6.

Сегодня в составе учреждения – 14 акушерских участков, 2 женские консультации, десяток отделений, палаты «Мать и дитя». На базе родильного дома работает Школа материнства. За 65 лет работы в роддомe №2 родилось почти 151,5 тысяч детей.