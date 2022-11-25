Несколько дорог в Муромском районе остались без освещения

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Муромском районе, на автомобильных дорогах Владимир – Муром – Арзамас и Муром – «Волга» из строя вышли сразу две трансформаторные подстанции. В результате без освещения остался важный транспортный узел – развязка на автомобильных дорогах, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Неполадки в работе подстанций выявлены специализированной лабораторией, которой еще предстоит выяснить причину выхода из строя важных энергетических узлов.

На подстанции, расположенной рядом с селом Ковардицы, в 1,5 км от Мурома, вышли из строя изоляторы высокого напряжения, на подстанции, расположенной недалеко от развязки на Гороховец, вышли из строя разрядники, защищающие аппаратуру от перенапряжения.

В оперативном порядке на объекты выезжала подрядная организация для оценки аварийной ситуации и скорейшей возможности ее ликвидации. До 4 декабря подрядная организация заменит поврежденное оборудование, после чего диагностическая лаборатория проведет тестирование и освещение на дорожной развязке будет работать на полную мощность.