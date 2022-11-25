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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:42

Во Владимирской области испытывают 16 сортов отечественной пшеницы

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Россельхозцентра

фото Россельхозцентра

В одном из хозяйств Суздальского района специалистами владимирского филиала «Россельхозцентра» заложены демонстрационные опыты с сортами мягкой озимой пшеницы, несколькими схемами защиты растений и обработкой биопрепаратами.

После комплексной оценки потенциала каждого сорта, агрономы определят среди них наиболее урожайные, качественные и рентабельные для условий Владимирской области, а также выберут самую оптимальную схему защиты посевов.

- Всего на делянках подлежат испытанию 17 сортов, из них 16 – именно отечественной селекции. Больше всего в хозяйствах региона сеют сорт "Поэма", он выбран за эталон, - рассказала руководитель филиала «Россельхозцентра» Марина Олимова.

Все испытываемые сорта мягкой пшеницы обладают необходимыми для нашей климатической зоны качествами: морозостойкостью и засухоустойчивостью, урожайностью, комплексным иммунитетом к болезням и иными важными характеристиками. Тем не менее, опыты с каждым сортом владимирский филиал «Россельхозцентра» закладывал с двумя сроками сева и с тремя нормами высева – чтобы посмотреть потенциал культуры и продуктивность в зависимости от густоты стояния.

Во время вегетации пшеницы агрономы также оценят ее фитосанитарное состояние и проведут мониторинг вредных объектов. Это позволит определить потенциал сортов отечественной селекции в сравнении с иностранной.

В этом году в области качество семян по озимым культурам, высеянным под урожай 2023 года, составляет 95%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет.