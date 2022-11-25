В Гороховецком районе подрядчики нарушили сроки ремонта шоссе

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой Гороховецкого района проверки в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обнаружилось нарушение со стороны компании ОАО «ДСТ №2» города Гомель, которое проводило работу по ремонту участков трассы «Муром — М-7 «Волга».

Работы проводились по контракту, заключенному 8 октября 2021 года с ГБУ «Владупрадор», и должны были быть завершены еще 25 октября текущего года. Однако проверка показала, что на следующий день после истечения этого срока ремонт не закончен и не сдан заказчику.

В частности, строители не успели укрепить обочины и нанести разметку. Директору белорусского предприятия было внесено представление, которое рассмотрели и признали обоснованным. Все работы завершили и сдали, а виновных наказали в дисциплинарном порядке.