Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 7:02

Владимирский Роспотребнадзор предупредил о риске заражения от рыбы

В ней могут содержаться паразиты, поэтому следует соблюдать правила обработки продукта
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наиболее распространенными заболеваниями, связанными с рыбной продукцией, являются клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы.

Всего в январе-сентябре текущего года региональный главк Роспотребнадзора исследовал по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям, а также на радиоактивные вещества было исследовано 234 пробы рыбы и прочих морепродуктов.

Из общего числа исследованных проб 1,1 процента оказались не соответствующими нормативам по гигиеническим показателям, при этом по физико-химическим показателям выявлено 0,8 процентов плохих проб.

При этом специалисты Роспотребнадзора провели 29 контрольных мероприятий, снято с продажи 55 килограммов продукции.