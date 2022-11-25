Владимирский Роспотребнадзор предупредил о риске заражения от рыбы

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наиболее распространенными заболеваниями, связанными с рыбной продукцией, являются клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы.

Всего в январе-сентябре текущего года региональный главк Роспотребнадзора исследовал по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям, а также на радиоактивные вещества было исследовано 234 пробы рыбы и прочих морепродуктов.

Из общего числа исследованных проб 1,1 процента оказались не соответствующими нормативам по гигиеническим показателям, при этом по физико-химическим показателям выявлено 0,8 процентов плохих проб.

При этом специалисты Роспотребнадзора провели 29 контрольных мероприятий, снято с продажи 55 килограммов продукции.